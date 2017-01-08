روسيا تُنهي أزمة السيولة في اليمن

وكالات:

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد مع وصول 200 مليار ريال من العملة المحلية الجديدة المطبوعة في روسيا إلى عدن.

وقال ابن دغر، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس السبت، إن الحكومة تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة المحلية مؤكدًا أنه أوعز بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي، كما أمر وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي في عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة.

وأكدت مصادر لصحيفة "عدن بوست" أن ضغوطًا مارسها صندوق النقد الدولي أوقفت وصول أموال طبعت قبل أشهر في روسيا وتقدر بنحو 400 مليار ريال إلى البنك المركزي عندما كان مقره في صنعاء.

ووفقًا للمصادر فإن الإفراج الروسي عن المبالغ اليمنية جاء بعد اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا، تضمن الاتفاق على ألا تذهب كل المبالغ إلى حكومة عدن.

ووصل الجمعة الماضي إلى عدن 200 مليار ريال يمني وهي جزء من كمية من الأموال، على أن يتعهد طرفا القتال بعدم توزيع هذه الأموال المطبوعة أو استخدامها في عمليات قتالية .

وكان مسئول حكومي كشف في نوفمبر الماضي، أن محافظ المركزي اليمني، منصر القعيطي، وقع رسميًا في موسكو اتفاقًا لطباعة 400 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار) لمواجهة أزمة السيولة في بلاده التي أدت الى عدم توفير مرتبات الجهاز الإداري للدولة منذ أربعة أشهر. إذ أوضح المركزي اليمني في مدينة عدن نفاد سيولته النقدية.

يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر مرسومًا في سبتمبر الماضي، لنقل المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.