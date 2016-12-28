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مقاتلات "التحالف العربي" تشن 9 غارات جوية على صنعاء

عربى وعالمى

 الأربعاء, 28 ديسمبر 2016 06:11
مقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على صنعاءمقاتلات التحالف العربي
وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، وتقوده السعودية، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، على عبدالله صالح.

 

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن 6 غارات جوية استهدفت معسكر ضبوة بحزيز، ومعسكر ريمة حميد ومنطقة عمد بمديرية سنحان، مسقط رأس صالح شمال صنعاء، في حين استهدفت ثلاث غارات مصنعا للبلاستيك وسط العاصمة.

 

وهزت انفجارات عنيفة صنعاء، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة، دون أن تتضح عل الفور الخسائر التي خلفها القصف.

 

وتأتي تلك الغارات تزامنا مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح، من جهة ثانية، في مديرية نهم 40/ كم شرقي صنعاء.

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