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فيديو.. 10 أفلام أجنبية سيتم عرضها في 2017

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    تعيين مؤمن سليمان مديرا فنيا لسموحة

    قرر مجلس إدارة نادي سموحة تعيين الكابتن مؤمن سليمان، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم
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    نتائج مباريات السبت في البطولة العربية للسلة

    أنتهت مباريات اليوم السبت في الدور التمهيدي من منافسات البطولة العربية لكرة السلة رقم "22"،
    تعرف على الموعد الرسمي لمعسكر الأهلى فى الإمارات والسعودية

    تعرف على الموعد الرسمي لمعسكر الأهلى فى الإمارات والسعودية

    استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي موعد معسكر الفريق الخارجي المقرر
    شوبير يشكر قراء الوفد على أختياره كأفضل إعلامى رياضى لـ2016

    شوبير يشكر قراء الوفد على أختياره كأفضل إعلامى رياضى لـ2016

    حرص الاعلامى احمد شوبير على تقديم الشكر لقراء بوابة الوفد على اختياره كأفضل إعلامى رياضى
    عبد الله السعيد وحسام البدرى وأحمد شوبير وعصام الحضري يتصدرون استفتاء الوفد لعام 2016

    عبد الله السعيد وحسام البدرى وأحمد شوبير وعصام الحضري يتصدرون استفتاء "الوفد" لعام 2016

    حصد عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي لقب أفضل لاعب عام 2016 في الاستفتاء التى
    عقوبات مالية على لاعبى الإسماعيلى

    عقوبات مالية على لاعبى الإسماعيلى

    وقع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، عقوبات مالية علي معظم لاعبى الفريق عقب
    وكيل أنطوى: اللاعب سيوقع للمقاصة رسميًا عقب عودته من غانا

    وكيل أنطوى: اللاعب سيوقع للمقاصة رسميًا عقب عودته من غانا

    كشف أحمد يحيى وكيل اللاعب الغانى جون انطوى والمحترف بصفوف النادى الاهلى، أن اللاعب سينتقل

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    شاهد.. عزت أبو عوف: نادم على انتقادي لصوت عمرو دياب

    شاهد.. عزت أبو عوف: "نادم على انتقادي لصوت عمرو دياب"

    أكد الفنان عزت أبو عوف، أنه نادم عن انتقاده لصوت المطرب عمرو دياب، في بداية
    شاهد.. فيفي عبده تجري اختبارات تمثيل على الهواء في بداياتها الفنية

    شاهد.. فيفي عبده تجري اختبارات تمثيل على الهواء في بداياتها الفنية

    عرض برنامج "العاشرة مساءً" مقطع فيديو نادر للفنانة الكبيرة فيفي عبده، وهي تقوم ببعض اختبارات
    شاهد.. عزت أبو عوف: أحمد زكي كسرلي أسناني

    شاهد.. عزت أبو عوف: "أحمد زكي كسرلي أسناني"

    كشف الفنان عزت أبو عوف، عن كواليس عمله مع النجم الراحل أحمد زكي، وذلك خلال
    شاهد.. عمرو أديب لـمايا دياب: إنتي بتعملي كل الحاجات الغلط

    شاهد.. عمرو أديب لـ"مايا دياب": "إنتي بتعملي كل الحاجات الغلط"

    مازح الإعلامي عمرو أديب،الفنانة اللبنانية مايا دياب على الهواء، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، قائلا:
    شاهد.. مستشار الكنيسة القبطية: كنا محتاجين حد يمسح دموعنا

    شاهد.. مستشار الكنيسة القبطية: "كنا محتاجين حد يمسح دموعنا"

    وجه نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإعطائه تعليمات منذ الوهلة الأولى
    فيديو.. مايا دياب: أنا عروسة عمرو أديب في 2017

    فيديو.. مايا دياب: أنا عروسة عمرو أديب في 2017

    قالت المطربة مايا دياب،إنها قررت أن تكون عروسة الإعلامي عمرو أديب في 2017. وأضافت "دياب" خلال
    فيديو.. مايا دياب لـعمرو أديب: تتقطع بوس وأحضان

    فيديو.. مايا دياب لـ"عمرو أديب": "تتقطع بوس وأحضان"

    غازلت المطربة مايا دياب، الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "أنت عسل وممكن تتقطع بوس وأحضان". واتهم "أديب"

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    تعيين العقيد تامر الرفاعي متحدثًا عسكريًا خلفًا للعميد محمد سمير

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