أمم إفريقيا 2017 .. 36 الف جنية لكل لاعب بمنتخب مصر عقب الفوز على غانا

يحصل لاعبو المنتخب الوطني، على 36 ألف جنيه لكل لاعب، بعد الفوز على غانا في