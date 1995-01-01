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السيسي: المنتخب أدَّى بشرف وفاز بتقدير المصريين ومتابعي الكرة في العالم
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أمم أفريقيا 2017.. الحضري أفضل حارس في البطولة
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أمم إفريقيا 2017.. الكاميرون تسرق الحلم المصري وتتوج بطلا للقارة
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فيديو.. عمرو أديب بعد هدف مصر في الكاميرون: "إحنا آسفين يا نني"
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أمم أفريقيا 2017..آرسنال للنني بعد هدفه العالمي في الكاميرون : "كيف فعلتها؟ "
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النني يحقق توقعات "عمه" ويحرز هدف مصر الأول في شباك الكاميرون
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أمم أفريقيا 2017.. شاهد..النني يخطف أسود الكاميرون بهدف عالمي لمصر
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فينو عقلة الصباع أحدث إنجازات حكومة «إسماعيل»
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أمم أفريقيا 2017.. محمد أبو تريكة يساند منتخب مصر أمام الكاميرون من ملعب المباراة
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السيسي يتابع مباراة مصر والكاميرون من فندق الماسة
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أمم إفريقيا 2017.. تفاصيل مكالمة السيسي للاعبي المنتخب قبل مواجهة الكاميرون
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فيديو.. "الصيادلة" تعلن إلغاء الإضراب بعد استجابة "الصحة" لمطالبها
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فيديو.. خالد الجندي يهاجم هيئة كبار العلماء بعد فتوى الطلاق الشفهي
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أمم إفريقيا 2017 .. شاهد .. تصرفات لاعبو الكاميرون قبل مواجهة مصر في النهائي
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تأكيدا لما نشرته "الوفد": عمرو وردة يقود هجوم منتخب مصر أمام الكاميرون