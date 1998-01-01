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    رسميًا.. كارلي لويد أفضل لاعبة في العالم 2016

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    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تتويج الأمريكية كارلي لويد رسميًا بجائزة أفضل لاعبة
    رسميًا.. رونالدو أفضل لاعب في العالم 2016

    رسميًا.. رونالدو أفضل لاعب في العالم 2016

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا بجائزة أفضل
    رسميًا.. محمد فايز يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف 2016

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    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن فوز الماليزي محمد فايز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف"The
    شاهد.. فيفا يعلن التشكيل المثالي لمنتخب 2016

    شاهد.. "فيفا" يعلن التشكيل المثالي لمنتخب 2016

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيل المثالي لمنتخب الفيفا 2016 "The Best"، خلال
    رسميًا.. فيفا يختار رانييري ليسترسيتي أفضل مدرب في عام 2016

    رسميًا.. "فيفا" يختار رانييري "ليسترسيتي" أفضل مدرب في عام 2016

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن فوز المدرب كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق ليستر
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