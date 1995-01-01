أمم إفريقيا 2017.. أسامة خليل: كوبر نجم مباراة مصر والمغرب

أكد أسامة خليل نجم المنتخب الوطني والإسماعيلي السابق، أن نجم لقاء مصر والمغرب، هو الأرجنتينى