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  • بالفيديو.. هدف قاتل لمنتخب مصر أمام المغرب في آخر 5 دقائق

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    شاهد.. ازدحام مقاهى الدقى لمتابعة مباراة مصر وبوركينا فاسو

    شهدت المقاهي بمنطقة الدقي ازدحامًا شديدًا من جانب مشجعي المنتخب الوطني في مباراته مع نظيره
    أمم أفريقيا2017.. شاهد.. منتخب مصر يجرى عمليات الإحماء قبل مواجهة بوركينا

    أمم أفريقيا2017.. شاهد.. منتخب مصر يجرى عمليات الإحماء قبل مواجهة بوركينا

    يجرى لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم عمليات الإحماء داخل ملعب دانجوندجي قبل المواجهة المرتقبة
    أمم أفريقيا 2017.. تشكيل بوركينا فاسو فى مواجهة مصر بنصف النهائى

    أمم أفريقيا 2017.. تشكيل بوركينا فاسو فى مواجهة مصر بنصف النهائى

    أعلن الجهاز الفنى لمنتخب بوركينا فاسو بقيادة البرتغالي باولو دوراتي المدير الفنى ،عن تشكيل مواجهة
    وزير الرياضة ينشر استعدادات مركز شباب المنصورة لإذاعة مباراة المنتخب وبوركينا

    وزير الرياضة ينشر استعدادات مركز شباب المنصورة لإذاعة مباراة المنتخب وبوركينا

    نشر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة صورة لاستعدادات مركز شباب المنصورة لإذاعة مباراة مصر
    اتحاد الكرة يستقبل البطاقة الدولية لـحمودي

    اتحاد الكرة يستقبل البطاقة الدولية لـ"حمودي"

    استقبلت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة من نظيرتها بالاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، البطاقة الدولية للاعب
    أمم إفريقيا 2017 .. شاهد.. غرف ملابس المنتخب الوطني وبوركينا

    أمم إفريقيا 2017 .. شاهد.. غرف ملابس المنتخب الوطني وبوركينا

    نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، صور من غرفة خلع الملابس للمنتخب الوطني
    بث مباشر .. مباراة المنتخب وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم إفريقيا بدون تقطيع

    بث مباشر .. مباراة المنتخب وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم إفريقيا "بدون تقطيع"

    حرصاً من "بوابة الوفد"، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراة المنتخب

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    قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قصة شراء سيارات مصفحة
    بث مباشر .. مباراة المنتخب وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم إفريقيا بدون إعلانات

    بث مباشر .. مباراة المنتخب وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم إفريقيا "بدون إعلانات"

    حرصاً من "بوابة الوفد"، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراة المنتخب
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    عاطف مخاليف: "وزير التموين بيقول للتجار ارفعوا الأسعار براحتكم"

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