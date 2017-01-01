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بالصور.. وزير الثقافة وخالد يوسف يؤديان صلاة الجنازة على "سيد حجاب"
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انخفاض نسبة تعاطي السائقين للمخدرات على الطرق السريعة 12.5%
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ارتفاع طفيف لأسعار الدولار خلال تعاملات اليوم
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فيديو.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال ضخم قريبًا
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بالصور.. تفاصيل جولة السيسي في أسوان وزيارة السد العالي
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رئيس الوزراء ناعيًا سيد حجاب: انحاز لقضايا الوطن وعبّر عن هموم المجتمع
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فيديو.. وزير الرياضة يكشف ما قال للرئيس السيسي بعد هدف محمد صلاح
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الليلة.. المنتخب العسكري يتحفز لعبور عمان وبلوغ نهائي المونديال
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ننشر أسعار تذاكر السوبر بين الأهلي والزمالك وأماكن البيع
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أمم أفريقيا 2017.. الفراعنة وأسود الأطلسي قصة "عقدة" عمرها 31 عامًا
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فيديو.. "الإسكان" تعلن أضخم ميزانية في تاريخها باستثمارات 37 مليار جنيه
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بالصور.. "سيد حجاب" ضيف معرض الكتاب الغائب الحاضر
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فيديو.. "الزراعة": اكتشاف سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور بـ3 محافظات
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أمريكا تتوقع انهيار اليورو خلال 18 شهرًا
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حجم الفساد في "كاريكاتير الوفد"