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بث مباشر .. مباراة المنتخب وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم إفريقيا "بدون إعلانات"
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الفقراء يصرخون: الرحمة يا حكومة
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فيديو.. وكيل "موازنة البرلمان" يكشف كواليس شراء سيارات مصفحة
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فيديو.. الحكومة تكشف سبب تأخير إعلان التعديل الوزاري
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تعيين متوفى ومزور ومحبوس رؤساء مدن
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اقرأ بالوفد.. مجلس الدولة يرفض قانون الهيئات القضائية
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أمم أفريقيا 2017.. تأكيداً لـ"الوفد" كهربا يقود هجوم المنتخب أمام بوركينا
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خبراء: «الإخوان» تسعى للوقيعة بين مصر وأشقائها العرب بتسجيلات مفبركة
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أبرزها السعودية ومصر .. خمس دول عربية مرشحة للتحالف مع ترامب
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البرلمان يكشر عن أنيابه بعد رفض الجامعات صرف رواتب أعضائه
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استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا
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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2017
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أمم إفريقيا 2017.. ننشر موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة
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وزير التنمية المحلية يعين "المرحوم محمد عبداللطيف" رئيسًا لمدينة الرديسية
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بالصور. . مصرع 5 أشخاص دهستهم "تريلة" بطريق الإسماعيلية الصحراوي