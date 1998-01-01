شاهد..نبيل نعيم: الإرهابيون فى سيناء يستخدمون القمر الصناعي الإسرائيلي

قال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد سابقًا، إن العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر في الوقت