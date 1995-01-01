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أمم أفريقيا 2017.. الحضري أفضل حارس في البطولة

أبو تريكة يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد السقوط أمام الكاميرون

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    آرسنال يوجه رسالة لمحمد النني بعد خسارة مصر أمام الكاميرون

    حرص نادي آرسنال الإنجليزي، على توجيه الشكر للاعبه محمد النني نجم منتخب مصر، على مجهوده
    شاهد.. الحضري يبكى عقب خساراة النهائي الأفريقي

    شاهد.. الحضري يبكى عقب خساراة النهائي الأفريقي

    دخل عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني، في نوبة بكاء عقب خسارة الفراعنة أمام الكاميرون بهدفين
    أمم أفريقيا 2017.. الحضري أفضل حارس في البطولة

    أمم أفريقيا 2017.. الحضري أفضل حارس في البطولة

    توج عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، بلقب أفضل حارس في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    أبو تريكة يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد السقوط أمام الكاميرون

    أبو تريكة يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد السقوط أمام الكاميرون

    شكر محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعبي المنتخب الوطني على ما قدموه،
    أمم إفريقيا 2017.. الكاميرون تسرق الحلم المصري وتتوج بطلا للقارة

    أمم إفريقيا 2017.. الكاميرون تسرق الحلم المصري وتتوج بطلا للقارة

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    أمم أفريقيا 2017.. تعادل إيجابي بين مصر والكاميرون بعد 75 دقيقة

    أمم أفريقيا 2017.. تعادل إيجابي بين مصر والكاميرون بعد 75 دقيقة

    مازال التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي مصر والكاميرون حتى
    أمم أفريقيا 2017 .. ميدو يتجاهل هدف النني ويسب لاعب الكاميرون

    أمم أفريقيا 2017 .. ميدو يتجاهل هدف "النني" ويسب لاعب الكاميرون

    تجاهل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة، التعليق علي هدف التقدم المصري عن

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    أشادت أسرة اللاعب أحمد حجازي، بأدائه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال سيد
    شاهد.. رسالة شقيق والد النني له قبل النهائي

    شاهد.. رسالة شقيق والد "النني" له قبل النهائي

    أشاد الحاج محمد النني، عم محمد النني، لاعب منتخب مصر، بأخلاق ابن شقيقه العالية. وقال "عم"
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