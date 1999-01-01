فيديو.. نائب الدستورية السابق: يجوز للبرلمان استفتاء الشعب على اتفاقية"تيران وصنافير"

قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمه الدستورية السابق، إن الحكم الذي صدر اليوم من