آخر الأخبار
Previous
Next

  • رسميًا.. النيجيري معروف يجدد لـ"الزمالك" موسمين ونصف

  • شاهد.. السيسي يستقبل رئيس كينيا عقب وصوله أديس أبابا لبحث سبل التعاون

  • أمم إفريقيا 2017.. شاهد.. مصر تُنهي عقدة المغرب بفوزٍ غالٍ وتلتقي "بوركينا" في نصف النهائي

  • شاهد.. سيدة أسوان: "أقسم بالله السيسي ملاك"

  • أمم إفريقيا 2017.. مدرب المغرب: "مصر عادت.. وعلى المنافسين أن يحذروا"

  • الجار الله: الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق

  • أمم إفريقيا 2017.. كوبر: منتخب المغرب كان خطيرًا وراهنت على كريم حافظ

  • بالفيديو.. مظاهرات أمريكية تطالب بإلغاء حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة

  • أمم إفريقيا 2017 .. كهربا يحصد جائزة أفضل لاعب في لقاء مصر والمغرب

  • أمم إفريقيا 2017.. بالفيديو.. فرحة لاعبي منتخب مصر عقب الفوز على المغرب

  • أبو تريكة بعد الفوز على المغرب: لنا أن نفخر بهذا المنتخب المقاتل

  • أمم إفريقيا 2017.. شاهد.. عصام الحضري يحقق رقمًا جديدًا في مباراة مصر والمغرب

  • عاجل.. اندلاع حريق في العاصمة الإدارية الجديدة

  • فيديو.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

  • اقرأ بالوفد..حذف 100 ألف مستفيد من بطاقات التموين

أهم الأخبار

شاهد.. المصريون يهزون شوارع العاصمة بالاحتفال بفوز مصر على المغرب

أمم إفريقيا 2017.. كوبر: أتمنى أن يلحق النني بمباراة النهائي حال تأهلنا

أمم إفريقيا 2017.. كوبر يتحدث عن أصعب لحظات مباراة مصر والمغرب

أمم إفريقيا 2017.. ماذا حدث لـ "مروان محسن" بعد الإصابة أمام المغرب

بالفيديو.. هدف قاتل لمنتخب مصر أمام المغرب في آخر 5 دقائق

اختيارات القراء

  • بث مباشر.. مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا دون إعلانات

  • فيديو.. السيسي لـ"المصريين": "بقالي سنتين بأكلمكم بالذوق علشان ما أزعلكُمش"

  • بث مباشر.. مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا بجودة عالية

  • الجابون 2017.. "كوبر" يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب

  • شاهد.. سامح الصريطي يتحدث لأول مرة عن مرض طليقته نادية فهمي

    • الرياضة

    رسميًا.. النيجيري معروف يجدد لـالزمالك موسمين ونصف

    رسميًا.. النيجيري معروف يجدد لـ"الزمالك" موسمين ونصف

    جددالنيجيري معروف يوسف، لاعب وسط نادي الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء رسميًا لمدة موسمين ونصف. وقال
    أمم إفريقيا 2017.. اليوم.. الفراعنة يطير إلى ليبرفيل استعدادً لمباراة بوركينا فاسو

    أمم إفريقيا 2017.. اليوم.. "الفراعنة" يطير إلى ليبرفيل استعدادً لمباراة بوركينا فاسو

    أخطر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مسؤولي البعثة المصرية في الجابون بموعد السفر إلى
    شاهد.. المصريون يهزون شوارع العاصمة بالاحتفال بفوز مصر على المغرب

    شاهد.. المصريون يهزون شوارع العاصمة بالاحتفال بفوز مصر على المغرب

    تزايد اعداد المواطنين في الشوارع والميادين العامة في وسط القاهرة، للأحتفال بفوز المنتخب المصري علي
    أمم إفريقيا 2017.. أسامة خليل: كوبر نجم مباراة مصر والمغرب

    أمم إفريقيا 2017.. أسامة خليل: كوبر نجم مباراة مصر والمغرب

    أكد أسامة خليل نجم المنتخب الوطني والإسماعيلي السابق، أن نجم لقاء مصر والمغرب، هو الأرجنتينى
    أمم إفريقيا 2017 .. كشف منشطات لعصام الحضري ومحمد صلاح بعد لقاء المغرب

    أمم إفريقيا 2017 .. كشف منشطات لعصام الحضري ومحمد صلاح بعد لقاء المغرب

    خضع محمد صلاح وعصام الحضري لاعبي المنتخب الوطني، لكشف المنشطات بعد لقاء المغرب في ربع
    أمم إفريقيا 2017 .. كوبر: النني قد يغيب لنهاية البطولة !

    أمم إفريقيا 2017 .. كوبر: النني قد يغيب لنهاية البطولة !

    كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، أن محمد النني لاعب الفراعنة، قد يغيب
    أمم إفريقيا 2017 .. كوبر يكشف حقيقة تمرد النني

    أمم إفريقيا 2017 .. كوبر يكشف حقيقة تمرد النني

    كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، حقيقة تمرد محمد النني لاعب الفراعنة قبل

    ملفات

    ميديا

    شاهد..سيدة أسوان التي إقتحمت موكب السيسي : تلقيت تهديدات بهتك عرضي

    شاهد..سيدة أسوان التي إقتحمت موكب السيسي : تلقيت تهديدات بهتك عرضي

    كشفت مطيعة مصطفي سيدة أسوان التي اوقفت موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السبب الذي
    خالد يوسف بعد ضبط زانكس بحوزته: الإخوان تقوم بحرب شرسة ضدي

    خالد يوسف بعد ضبط "زانكس" بحوزته: الإخوان تقوم بحرب شرسة ضدي

    قال النائب خالد يوسف، النائب البرلماني، إن ميليشيات الإخوان قامت بحرب إلكترونية شرسه بعد ضبط
    شاهد.. سيدة أسوان: أقسم بالله السيسي ملاك

    شاهد.. سيدة أسوان: "أقسم بالله السيسي ملاك"

    علقت مطيعة مصطفى، سيدة أسوان التي أوقفت موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال مشاركته في
    شاهد.. زغاريد في ستوديو عمرو أديب بعد فوز مصر على المغرب

    شاهد.. زغاريد في ستوديو عمرو أديب بعد فوز مصر على المغرب

    انطلقت بعض الزغاريد داخل الاستديو الخاص بالإعلامي عمرو أديب، بعد فوز منتخب مصر على المغرب
    شاهد.. فرحة لميس الحديدي لحظة هدف كهربا

    شاهد.. فرحة لميس الحديدي لحظة هدف كهربا

    قامت الإعلامية لميس الحديدي، بالتصفيق والتهليل على الهواء؛ عقب إحراز اللاعب محمود كهربا، هدف الفوز
    شاهد.. عمرو أديب يرقص على الهواء احتفالا بفوز المنتخب

    شاهد.. عمرو أديب يرقص على الهواء احتفالا بفوز المنتخب

    رقص الإعلامي عمرو أديب، احتفالا بفوز منتخب مصر على المغرب في بطولة الأمم الأفريقية والصعود
    فيديو.. خالد يوسف يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات

    فيديو.. خالد يوسف يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات

    روى المخرج خالد يوسف، تفاصيل القبض عليه في مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات. وأضاف "يوسف" خلال

    خبر فى صورة

    حوادث

    عاجل.. اندلاع حريق في العاصمة الإدارية الجديدة

    عاجل.. اندلاع حريق في العاصمة الإدارية الجديدة

    ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في ترعة ببني سويف

    ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في ترعة ببني سويف

    حبس نسر الجيل لعلاج الضعف الجنسي

    حبس "نسر الجيل" لعلاج الضعف الجنسي

    عامان حبساً لصاحب «النمر المفترس» بالعياط

    عامان حبساً لصاحب «النمر المفترس» بالعياط

    أخبار وتقارير

    السيسي يبحث مع رئيس الكونغو برازافيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

    السيسي يبحث مع رئيس الكونغو برازافيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

    شاهد.. السيسي يستقبل رئيس كينيا عقب وصوله أديس أبابا لبحث سبل التعاون

    شاهد.. السيسي يستقبل رئيس كينيا عقب وصوله أديس أبابا لبحث سبل التعاون

    رئيس الغرفة التجارية التركية يصل القاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال

    رئيس الغرفة التجارية التركية يصل القاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال

    الكشف عن سر الست «ستيتة» بائعة الخضار
    خافوا عليها من مياه المطر.. فوضعوها في كرتونة

    الكشف عن سر الست «ستيتة» بائعة الخضار

    منوعات

    أم الأيتام.. والحمل الثقيل

    أم الأيتام.. والحمل الثقيل

    تطوير أقسام الرعاية المركزة بمستشفى مبرة مصر القديمة

    تطوير أقسام الرعاية المركزة بمستشفى مبرة مصر القديمة

    تناول السوائل يجنبك الإصابة بفيروس الإنفلونزا

    تناول السوائل يجنبك الإصابة بفيروس الإنفلونزا

    جهاز قسطرة قلب لمستشفى الهلال بسوهاج

    جهاز قسطرة قلب لمستشفى الهلال بسوهاج

    اقتصاد

    «مصر» يرعى علاج فيروس سى

    «مصر» يرعى علاج فيروس سى

    الأهلى ومصر: أحكامنا نهائية فى مديونية «بهجت» ولا صحة لما يروجه
    أكدوا دعمهم للمستثمرين

    الأهلى ومصر: أحكامنا نهائية فى مديونية «بهجت» ولا صحة لما يروجه

    «الأهلى المصرى» يتعاقد مع 14 جامعة لتحصيل مصروفات الطلبة إلكترونياً

    «الأهلى المصرى» يتعاقد مع 14 جامعة لتحصيل مصروفات الطلبة إلكترونياً

    بنك الإسكان والتعمير يفتتح الفرع الخامس بجنوب سيناء

    بنك الإسكان والتعمير يفتتح الفرع الخامس بجنوب سيناء

    فن وثقافة

    فنانو البيت الفنى للمسرح يلجأون لنقابة الممثلين

    فنانو البيت الفنى للمسرح يلجأون لنقابة الممثلين

    محمد رجب يبدأ تصوير «العودة»

    محمد رجب يبدأ تصوير «العودة»

    أفلام تتعمد الاصطدام والإثارة لحصد الإيرادات
    موسم أزمات سينمائية

    أفلام تتعمد الاصطدام والإثارة لحصد الإيرادات

    نجوم.. تخلى عنهم الحظ وفقدوا وهج البطولة
    أبرزهم شريف منير وغادة عادل وطلعت زكريا ومحمد سعد

    نجوم.. تخلى عنهم الحظ وفقدوا وهج البطولة

    مقالات الرأى

    السيارات

    فورد موستانج كوبيه تتحول إلى سيدان

    فورد "موستانج" كوبيه تتحول إلى سيدان

    تسلا S 100D صاحبة أطول مدى كهربائي

    تسلا S 100D صاحبة أطول مدى كهربائي

    قريباً..SUV جديدة من ميتسوبيشي

    قريباً..SUV جديدة من ميتسوبيشي

    Vios.. مولود تويوتا الجديد في 2017

    "Vios".. مولود "تويوتا" الجديد في 2017

    البرلمان

    إسكان النواب: حلم الفوز بالبطولة الإفريقية أصبح قريبًا

    "إسكان النواب": حلم الفوز بالبطولة الإفريقية أصبح قريبًا

    السادات يرد على تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان

    "السادات" يرد على تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان

    الثقافة تستجيب لحملة الوفد في البرلمان وتحيل مخالفات الأوبرا للرقابة الإدارية

    "الثقافة" تستجيب لحملة "الوفد" في البرلمان وتحيل مخالفات الأوبرا للرقابة الإدارية

    ائتلاف 25 - 30 ردًا على إحالة خالد يوسف للنيابة: شكرًا للنظام الرسالة وصلت

    "ائتلاف 25 - 30" ردًا على إحالة خالد يوسف للنيابة: "شكرًا للنظام الرسالة وصلت"

    عالمي

    بالفيديو.. مظاهرات أمريكية تطالب بإلغاء حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة

    بالفيديو.. مظاهرات أمريكية تطالب بإلغاء حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة

    الجار الله: الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق

    الجار الله: الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق

    ترامب يشيد بدور قوات الجيش الأمريكي في غاراته على القاعدة باليمن

    ترامب يشيد بدور قوات الجيش الأمريكي في غاراته على "القاعدة" باليمن

    اجتماع مرتقب بين «فتح» و«حماس» برعاية قطرية

    اجتماع مرتقب بين «فتح» و«حماس» برعاية قطرية

    دين ودنيا

    مساعد المفتي بعمان: القرآن قدم أفضل نموذج لصورة الأخت

    مساعد المفتي بعمان: القرآن قدم أفضل نموذج لصورة الأخت

    البحوث الإسلامية: استعارة مصحف المسجد للقراءة بالمنزل سرقة

    البحوث الإسلامية: استعارة مصحف المسجد للقراءة بالمنزل "سرقة"

    البحوث الإسلامية تكشف عن أفعال تخفف من عذاب تارك الصلاة

    البحوث الإسلامية تكشف عن "أفعال" تخفف من عذاب تارك الصلاة

    مفتى الجمهورية: نريد تغيير ثقافة الرجل والمرأة عن العلاقات الزوجية

    مفتى الجمهورية: نريد تغيير ثقافة الرجل والمرأة عن العلاقات الزوجية

    أسرة

    بالخطوات.. تألقى تحت عدسات الكاميرات بمكياج سهرة رائع

    بالخطوات.. تألقى تحت عدسات الكاميرات بمكياج سهرة رائع

    الطريقة الصحيحة لعمل حمام الزيت في المنزل

    الطريقة الصحيحة لعمل حمام الزيت في المنزل

    شاهد.. قصات شعر متنوعة تناسب أشكال الوجوه المختلفة

    شاهد.. قصات شعر متنوعة تناسب أشكال الوجوه المختلفة

    ماسك الليمون والسكر للحصول على بشرة مشرقة وصحية

    ماسك الليمون والسكر للحصول على بشرة مشرقة وصحية

    تكنولوجيـا

    جوجل يطلق خاصية جديدة للترجمة الفورية

    جوجل يطلق خاصية جديدة للترجمة الفورية

    إنفوغرافيك.. صاروخ الصين العظيم

    إنفوغرافيك.. صاروخ الصين العظيم

    إف.بي.آي تتجاوز القانون بمراقبة تويتر

    إف.بي.آي تتجاوز القانون بمراقبة تويتر

    قريبًا.. هواتف أندرويد تتحول إلى راوترات

    قريبًا.. هواتف أندرويد تتحول إلى "راوترات"

    المحافظات

    إسناد إشراف دار الرعاية الاجتماعية بكفر الزيات لـالسيدات

    إسناد إشراف دار الرعاية الاجتماعية بكفر الزيات لـ"السيدات"

    كورنيش الإسكندرية يكتسي بألوان علم مصر احتفالًا بفوز الفراعنة على المغرب

    كورنيش الإسكندرية يكتسي بألوان علم مصر احتفالًا بفوز "الفراعنة" على المغرب

    استبعاد ومجازاة مدير مدرسة ومُعلِّم في المنوفية تورطا في تسريب الامتحانات

    استبعاد ومجازاة مدير مدرسة ومُعلِّم في المنوفية تورطا في تسريب الامتحانات

    محافظ الشرقية يوجه بسرعة انتهاء أعمال صيانة مدرسة السلطان عويس بالعاشر

    محافظ الشرقية يوجه بسرعة انتهاء أعمال صيانة مدرسة السلطان عويس بالعاشر

    المواطن الصحفي

    واتس آب الوفد: مواطن يناشد محافظ كفر الشيخ إنشاء صرف صحي بقريته

    واتس آب "الوفد": مواطن يناشد محافظ كفر الشيخ إنشاء صرف صحي بقريته

    واتس آب الوفد: مواطنة تشتكي من تردي الخدمات بمشروع دار مصر

    "واتس آب" الوفد: مواطنة تشتكي من تردي الخدمات بمشروع "دار مصر"

    واتس آب الوفد: مواطن يناشد السيسي استيعاب المستبعدين من قرعة الإسكان المتوسط

    واتس آب الوفد: مواطن يناشد السيسي استيعاب المستبعدين من قرعة الإسكان المتوسط

    واتس آب الوفد.. مواطن يناشد المسئولين بإنارة شارع في بني سويف

    واتس آب الوفد.. مواطن يناشد المسئولين بإنارة شارع في بني سويف

    كافة الحقوق محفوظة لبوابة الوفد الإلكترونيه
    Powered BY More Tech