شاهد.. ازدحام مقاهى الدقى لمتابعة مباراة مصر وبوركينا فاسو

شهدت المقاهي بمنطقة الدقي ازدحامًا شديدًا من جانب مشجعي المنتخب الوطني في مباراته مع نظيره