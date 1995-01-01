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تعيين العقيد تامر الرفاعي متحدثًا عسكريًا خلفًا للعميد محمد سمير
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ترامب يستبعد تورط روسيا في الهجمات الإلكترونية ضد أمريكا
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المرور: إغلاق جزئي لمحور 26 يوليو لمدة 3 أشهر
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اليوم.. بدء تسليم قطع أراضى قرعة "الأكثر تميزًا" بالشيخ زايد
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استقرار سعر الدولار مسجلًا 18.38 جنيه
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زعيم كوريا الشمالية يبدأ العام بـ"صاروخ عابر للقارات"
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شهود يروون لحظات هجوم ليلة رأس السنة في إسطنبول
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"الأرصاد": طقس اليوم شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 15 درجة
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"أوباما" يأمر بتقديم المساعدات لتركيا بعد الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول
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شاهد.. مصر تحتفل بالعام الجديد على سفح "الأهرامات"
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"واس": استشهاد جندي سعودي بنيران حوثية
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شاهد.. فيفي عبده تجري اختبارات تمثيل على الهواء في بداياتها الفنية
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شاهد.. 35 قتيلا و40 مصابا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بإسطنبول
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قنا - نجع حمادي"
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العالم يستقبل العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة