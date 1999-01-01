آخر الأخبار
Previous
Next

  • المستشار أحمد الشاذلي.. "المطرقة" تنطق وطنية

  • حزب الوفد يرحب بحكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير

  • وزير التموين: دعم كيلو السكر بـ٣ جنيهات والزيت بـ٦

  • " خطة النواب" توافق على مشروع قانون وفدي يلزم الحكومة بتقرير سنوي عن الديون

  • وزير التعليم: "مطابع الوزارة خربانة ولا يمكنها طباعة امتحانات البوكليت"

  • نور فرحات: لا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" بعد حكم مصريتيهما

  • فيديو.. نائب الدستورية السابق: يجوز للبرلمان استفتاء الشعب على اتفاقية"تيران وصنافير"

  • تخفيف الحكم على أميني شرطة المطرية بحبسهما ٦ أشهر

  • "الجمل": حكم تيران وصنافير قد يكون "غير دستوري"

  • "موديز" تتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4% خلال 2017

  • أمم أفريقيا 2017.. صحيفة إسبانية: الحضري يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

  • حيثيات حبس المتهمىن باقتحام قسم مدينة نصر

  • ننشر النص الكامل لحيثيات الحكم بمصرية تيران وصنافير

  • "دعم مصر" بعد حكم الجزيرتين: "النواب" يختص بنظر المعاهدات الدولية

  • فيديو.. مواطنون: "حكم مصرية تيران وصنافير تاريخي "

أهم الأخبار

بعد "مصرية تيران وصنافير".. خالد علي : الأرض "بالدم" والحكم "تاريخي"

وكالات الأنباء العالمية: حكم مصرية تيران وصنافير يعمق التوتر مع السعودية

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادًا لودية المغرب

باسم على يعود للأهلى بعد أسبوع

الاختبار الطبي يحدد مصير غالي من تدريبات الأهلي

اختيارات القراء

  • بث مباشر.. افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون

  • "ترامب" يختار المصرية دينا حبيب مستشارا للمبادرات الاقتصادية

  • شاهد.. هدير مكاوي لـ"الإبراشي": "أجبرت على الاعتراف بأني فتاة ليل"

  • بالصور.. العثور على عائلة مصرية قديمة تحت الأرض بصحبة "حيوانات مخيفة"

  • انهيار الإعلامي معتز الدمرداش خلال توديع جثمان والدته كريمة مختار

    • الرياضة

    تدشين أكاديمية الوفد لاكتشاف الموهوبين بالصعيد

    تدشين أكاديمية الوفد لاكتشاف الموهوبين بالصعيد

    في إطار تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقه عليها في اجتماع إتحاد شباب الوفد الأخير وبناءً
    حسام غالي شارك في فقرة التدريبات البدنية بمران الأهلي

    حسام غالي شارك في فقرة التدريبات البدنية بمران الأهلي

    اكتفى حسام غالي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض فقرة التدريبات
    فورلان يدعم سواريز ويختاره الأفضل في العالم

    "فورلان" يدعم "سواريز" ويختاره الأفضل في العالم

    دعم الأوروجوياني دييجو فورلان مواطنه لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، واصفا إياه بأنه اللاعب
    أمم أفريقيا 2017.. أمطار غزيرة ورعد ينتظر منتخب مصر في مران اليوم

    أمم أفريقيا 2017.. أمطار غزيرة ورعد ينتظر منتخب مصر في مران اليوم

    حذرت الأرصاد الجوية بدولة الجابون من هطول أمطار غزيرة يصحبها رعد وبرق على ملعب بورت
    الأوليمبي يقيل نبيل محمود رامبو ويعين الدقاق مديرًا فنيًا مؤقتًا

    الأوليمبي يقيل نبيل محمود "رامبو" ويعين الدقاق مديرًا فنيًا مؤقتًا

    قرر مجلس إدارة النادي الأوليمبي في اجتماعه الطارئ برئاسة النائب طارق السيد إقالة الجهاز الفني
    الثلاثاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نصف ماراثون الجونة الدولي

    الثلاثاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نصف ماراثون الجونة الدولي

    يستضيف كايرو فيستيفال سيتي مول يوم الثلاثاء القادم المؤتمر الصحفي لأول نصف ماراثون دولي فى
    محمد حلمي يشيد بتألق محمد ناصف في مران الزمالك.. اليوم

    محمد حلمي يشيد بتألق محمد ناصف في مران الزمالك.. اليوم

    شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تألق محمد ناصف الظهير الأيسر للفارس الأبيض

    ملفات

    ميديا

    فيديو.. نائب الدستورية السابق: يجوز للبرلمان استفتاء الشعب على اتفاقيةتيران وصنافير

    فيديو.. نائب الدستورية السابق: يجوز للبرلمان استفتاء الشعب على اتفاقية"تيران وصنافير"

    قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمه الدستورية السابق، إن الحكم الذي صدر اليوم من
    أحمد رجب يكشف النقاب عن قرى الصعيد المدرجة تحت خط الفقر

    أحمد رجب يكشف النقاب عن قرى الصعيد المدرجة تحت خط الفقر

    يعقد الإعلامي أحمد رجب مهمة خاصة مثيرة على تليفزيون الحياة الليلة يكشف فيها الستار عن
    فيديو.. الرئيس البيلاروسي للمستثمرين: السيسي قام بدوره فماذا ستقدمون أنتم؟

    فيديو.. الرئيس البيلاروسي للمستثمرين: السيسي قام بدوره فماذا ستقدمون أنتم؟"

    أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن السيسي وضع خارطة الطريق للمشروعات التي سنتعاون بها ،مؤكداً
    فيديو.. رئيس بيلاروسيا: الشعب المصري شجاع ولديه مستقبل واعد

    فيديو.. رئيس بيلاروسيا: الشعب المصري شجاع ولديه مستقبل واعد

    أكد الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا ، لافتاً إلى
    فيديو..السيسي: مصر عازمة على تحقيق نقلة نوعية في التقدم الاقتصادي

    فيديو..السيسي: مصر عازمة على تحقيق نقلة نوعية في التقدم الاقتصادي

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الاقتصاد المصرى واجه عددًا من التحديات والمشكلات الهيكلية التى تفاقمت
    فيديو.. اتحاد الغرف التجارية: مصر تسابق الزمن لخلق مناخ جاذب للاستثمار

    فيديو.. اتحاد الغرف التجارية: مصر تسابق الزمن لخلق مناخ جاذب للاستثمار

    رحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالنيابة عن أكثر من 4 ملايين تاجر ومستثمر
    فيديو.. السيسي يكشف أهم مجالات التعاون مع بيلاروسيا

    فيديو.. السيسي يكشف أهم مجالات التعاون مع بيلاروسيا

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن فى الفترة الماضية شهد التعاون بين مصر وبيلاروسيا تقدمًا كبيرًا

    خبر فى صورة

    حوادث

    مصرع موظف بالمعاش فى حريق بشقته بالغربية

    مصرع موظف بالمعاش فى حريق بشقته بالغربية

    مقتل شخص وإصابة آخر في اشتباكات بالأسلحة البيضاء بأسيوط

    مقتل شخص وإصابة آخر في اشتباكات بالأسلحة البيضاء بأسيوط

    ضبط 105 لفافة هيروين بحوزة شخص في المنيا

    ضبط 105 لفافة هيروين بحوزة شخص في المنيا

    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا

    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا

    أخبار وتقارير

    شاهد.. الأعلام المصرية ترفرف على تيران وصنافير بعد حكم الإدارية العليا

    شاهد.. الأعلام المصرية ترفرف على "تيران وصنافير" بعد حكم "الإدارية العليا"

    نقابة البناء والأخشاب ترفض الخصخصة

    نقابة البناء والأخشاب ترفض الخصخصة

    المستشار أحمد الشاذلي.. المطرقة تنطق وطنية

    المستشار أحمد الشاذلي.. "المطرقة" تنطق وطنية

    التعليم والثقافي البريطاني يوقعان اتفاقية شراكة لتدشين برنامج تدريب المعلمين

    "التعليم" و"الثقافي البريطاني" يوقعان اتفاقية شراكة لتدشين برنامج تدريب المعلمين

    منوعات

    باحث مصري: نظام الحضور والانصراف بالهيئات استحدثه الفراعنة

    باحث مصري: نظام الحضور والانصراف بالهيئات استحدثه الفراعنة

    فنانة تبتكر سترات شتوية من فراء الكلاب

    فنانة تبتكر سترات شتوية من فراء الكلاب

    نشطاء تويتر: الأسبانيات هم ملهمات الجمال

    نشطاء تويتر: الأسبانيات هم ملهمات الجمال

    شاهد.. عامل بناء يعمل بقدم واحدة

    شاهد.. عامل بناء يعمل بقدم واحدة

    اقتصاد

    السعودية تستثمر 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة

    السعودية تستثمر 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة

    تنفيذ صفقة استقرار سهم عبور لاند بـ 9.68 جنيه

    تنفيذ صفقة استقرار سهم عبور لاند بـ 9.68 جنيه

    الصناعات تمنح حديد المصريين جائزة البيئة والمسئولية المجتمعية

    الصناعات تمنح "حديد المصريين" جائزة البيئة والمسئولية المجتمعية

    صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.4%

    صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.4%

    فن وثقافة

    شاهد.. فنانون يعبرون عن سعادتهم بحكم تيران وصنافير

    شاهد.. فنانون يعبرون عن سعادتهم بحكم "تيران وصنافير"

    الشرطة الفرنسية تكشف تفاصيل مروعة في حادث سرقة كيم كارداشيان

    الشرطة الفرنسية تكشف تفاصيل مروعة في حادث سرقة كيم كارداشيان

    فيديو.. حسين الجسمي يطرح ديمو شفت

    فيديو.. حسين الجسمي يطرح ديمو "شفت"

    Hidden Figures يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي بـ20.5 مليون دولار

    Hidden Figures يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي بـ20.5 مليون دولار

    مقالات الرأى

    السيارات

    شيفروليه ترافيرس 2018.. ثورة في سيارات SUV

    شيفروليه ترافيرس 2018.. ثورة في سيارات SUV

    موكاX تصل إلى الشرق الأوسط

    موكاX تصل إلى الشرق الأوسط

    سيارة من هيونداي تخفف التوتر
    في لاس فيجاس..

    سيارة من هيونداي "تخفف التوتر"

    كيا تنشر صورة لأصغر وأرخص سياراتها

    "كيا" تنشر صورة لأصغر وأرخص سياراتها

    البرلمان

    البرلمان يؤجل الموافقة على قانون إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

    البرلمان يؤجل الموافقة على قانون إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

    قناة DMC تؤخر انعقاد الجلسة العامة للبرلمان بعد مصرية تيران وصنافير

    قناة DMC تؤخر انعقاد الجلسة العامة للبرلمان بعد مصرية تيران وصنافير

    اقتصادية النواب تبدأ مناقشة مسودة قانون الاستثمار

    "اقتصادية النواب" تبدأ مناقشة مسودة قانون الاستثمار

    لجنة القوى العاملة توافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر

    لجنة القوى العاملة توافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر

    عالمي

    أبو ردينة: إسرائيل تواجه عزلة دولية شاملة

    أبو ردينة: إسرائيل تواجه عزلة دولية شاملة

    إسرائيل تمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة 6 أشهر

    إسرائيل تمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة 6 أشهر

    البحرين تستدعي سفير العراق احتجاجًا على انتقاد حكم قضائي

    البحرين تستدعي سفير العراق احتجاجًا على انتقاد حكم قضائي

    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان التحضير لمفاوضات الأستانة

    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان التحضير لمفاوضات الأستانة

    دين ودنيا

    أمين البحوث الإسلامية يبحث مع وعاظ بني سويف الارتقاء بالعمل الدعوي

    "أمين البحوث الإسلامية" يبحث مع وعاظ بني سويف الارتقاء بالعمل الدعوي

    رئيس لبنان الأسبق يشيد بدور الأزهر في مواجهة الإرهاب الفكري

    رئيس لبنان الأسبق يشيد بدور الأزهر في مواجهة الإرهاب الفكري

    استخدام الصحفيين لمواقع التواصل الاجتماعي في رسالة ماجستير بالأزهر

    استخدام الصحفيين لمواقع التواصل الاجتماعي في رسالة ماجستير بالأزهر

    مرصد الإسلاموفوبيا يدين تدنيس مسجدين بجنوب إفريقيا

    مرصد "الإسلاموفوبيا" يدين تدنيس مسجدين بجنوب إفريقيا

    أسرة

    طريقة عمل التورتة الحادقة

    طريقة عمل "التورتة" الحادقة

    بالصور.. ألوان قوس قزح أحدث صيحة للديكورات المنزلية

    بالصور.. ألوان قوس قزح أحدث صيحة للديكورات المنزلية

    بالصور.. شاركي أطفالك صنع ألعاب بالأطباق الورقية

    بالصور.. شاركي أطفالك صنع ألعاب بالأطباق الورقية

    بالصور.. أحدث مجموعات برادا للملابس الرجالية

    بالصور.. أحدث مجموعات "برادا" للملابس الرجالية

    تكنولوجيـا

    الكرملين يكشف عن هجمات إلكترونية على موقع الرئيس بوتين

    الكرملين يكشف عن هجمات إلكترونية على موقع "الرئيس بوتين"

    يوتيوب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي iOS

    "يوتيوب" يطلق ميزة جديدة لمستخدمي iOS

    فشل إطلاق أصغر صاروخ في العالم قادر على وضع قمر اصطناعي في المدار

    فشل إطلاق أصغر صاروخ في العالم قادر على وضع قمر اصطناعي في المدار

    واتس آب تدافع عن نفسها بعد مزاعم التجسس

    واتس آب تدافع عن نفسها بعد "مزاعم التجسس"

    المحافظات

    إغلاق فرع جمعية استهلاكية بالمنصورة وإحالة صاحبها للنيابة

    إغلاق فرع جمعية استهلاكية بالمنصورة وإحالة صاحبها للنيابة

    أمن المنوفية يختتم دورة العلوم الإنسانية للأفراد والعاملين المدنيين

    "أمن المنوفية" يختتم دورة "العلوم الإنسانية" للأفراد والعاملين المدنيين

    محافظ الدقهلية يهدد وكيل وزارة التموين

    محافظ الدقهلية يهدد وكيل وزارة التموين

    عميد تمريض القناة: الطلاب أدوا امتحانات التيرم الأول في هدوء والتزام

    عميد "تمريض القناة": الطلاب أدوا امتحانات "التيرم الأول" في هدوء والتزام

    المواطن الصحفي

    واتس آب الوفد: مواطن يقترح عمل مركز لإنقاص وزن الطلاب

    واتس آب "الوفد": مواطن يقترح عمل مركز لإنقاص وزن الطلاب

    واتس آب الوفد: مواطن يناشد المسئولين بحل أزمة انقطاع المياه بالواسطى في بني سويف

    واتس آب "الوفد": مواطن يناشد المسئولين بحل أزمة انقطاع المياه بالواسطى في بني سويف

    شاهد.. واتس آب الوفد: مواطن يشكو من إهمال الثروة الحيوانية بالعامرية

    شاهد.. "واتس آب" الوفد: مواطن يشكو من إهمال الثروة الحيوانية بالعامرية

    شاهد.. واتس آب الوفد: مواطن يستغيث من انتشار الكلاب الضالة بالإسكندرية

    شاهد.. "واتس آب" الوفد: مواطن يستغيث من انتشار الكلاب الضالة بالإسكندرية

    كافة الحقوق محفوظة لبوابة الوفد الإلكترونيه
    Powered BY More Tech